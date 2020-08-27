В Киево-Печерской Лавре рукоположили нового епископа Украинской Православной Церкви.

Фото: Фейсбук / Епископ Виктор (Коцаба)

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, хиротония архимандрита Феодосия (Марченко) во епископа Ла́данского, викария Нежинской епархии, была совершена во время Божественной литургии в Успенском соборе.

Таинство рукоположения и Литургию возглавил Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий. Ему сослужили 16 архиереев.

Перед началом Литургии состоялось положенное по чину испытание веры наречённого во епископа. Отец Феодосий прочёл перед всеми собравшимися Символ веры, изложил догматы о трех Ипостасях Пресвятой Троицы и о воплощении Второй Ипостаси — Бога Слова. Затем он дал обещание соблюдать постановления апостолов, семи Вселенских Соборов и девяти поместных соборов и прочие каноны, а также повиноваться Предстоятелю и Священному Синоду.

После Малого входа, перед чтением Апостола архиереи во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием рукоположили отца Феодосия во епископа. В конце литургии все архиереи вышли на середину собора и Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал владыке Феодосию слова наставления.

«В монашестве ты носишь имя святителя Феодосия Черниговского, а сегодня Божьим Промыслом направляешься на служение на территории той древней епархии, где служил твой покровитель ... Как известно, святитель отличался строгой евангельской справедливостью по отношению к духовенству и своей паствы, но при этом проявлял глубокое сочувствие и христианское милосердие ко всем, кто к нему приходил. Молись святителю Феодосию и подражай во всем его примеру доброго пастыря», — отметил Предстоятель.

После этого он вручил владыке Феодосию символ архипастырской власти — архиерейский жезл.

Как сообщалось ранее, решение о рукоположении отца Феодосия в архиерея Священный Синод УПЦ принял 17 августа. Наречение во епископа состоялось в субботу 22 августа.