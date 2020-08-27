также в разделеМир
В РФ попросили «Шарите» доказать диагноз Навального
Путин назван задержание «вагнеровцев» в Беларуси спецоперацией Украины и США 17
Лукашенко пригрозил студентам отменой отсрочек от армии 9
В ВОЗ прогнозируют рост смертности от COVID-19 22
В Беларуси неизвестные напали на посольство Ливии 15
РФ создала резерв силовиков по просьбе Лукашенко 30
ЮНИСЕФ: Треть детей в мире пропустила дистанционное обучение 12
Лукашенко заявил, что Польша хочет аннексировать часть Беларуси 22
Путин пообещал Лукашенко «защитить» суверенитет Беларуси 39
СМИ: Немецкие врачи Навального запросили у болгар данные об отравлении Гебрева 110
В Висконсине третью ночь продолжаются протесты 40
США обвинили россиян в провоцировании ДТП в Сирии 15
Столтенберг призвал Беларусь не использовать НАТО как повод для разгона протестов 23
В Минске ОМОН разогнал митинг, закрыв часть людей в костеле 28
Алексиевич о ситуации в Беларуси: Не обойдется и без Путина 37
США пригрозили РФ санкциями из-за Навального 33
Китай испытает на людях вакцину от коронавируса из насекомых 17
В Беларуси вчера задержали более полусотни митингующих 57

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов вести диалог с трудовыми и студенческими коллективами, а также с «вменяемыми» представителями оппозиции, но не под давлением уличных протестов.

«Давайте садиться – представители всех трудовых коллективов, студенческих коллективов (это будущая элита нашей страны, с ними и надо вести этот диалог). И с трудовыми коллективами, которые сегодня работают, не глядя ни на что. И крестьяне имеют право на свое слово, и рабочие хотят свое слово сказать, и специалисты этих предприятий, и учителя, и врачи», - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, «бесчинствующие молодчики», которые ходят по улицам и кричат о необходимости диалога, «никакого диалога не хотят». «И с улицей никто из властей за стол переговоров не сядет», - заявил Лукашенко.

«Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет», - подчеркнул президент.

По его словам, диалог с представителями общества может включать, в том числе обновление Конституции. При этом в качестве партнеров по диалогу он видит в первую очередь трудовые коллективы. «Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы – это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы. Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог», - заявил Лукашенко.

«Все хотят нового политического устройства. Да ради бога, давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию - это главный закон в любой стране. И «плясать» надо от Конституции», - заявил Лукашенко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги