Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов вести диалог с трудовыми и студенческими коллективами, а также с «вменяемыми» представителями оппозиции, но не под давлением уличных протестов.

«Давайте садиться – представители всех трудовых коллективов, студенческих коллективов (это будущая элита нашей страны, с ними и надо вести этот диалог). И с трудовыми коллективами, которые сегодня работают, не глядя ни на что. И крестьяне имеют право на свое слово, и рабочие хотят свое слово сказать, и специалисты этих предприятий, и учителя, и врачи», - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, «бесчинствующие молодчики», которые ходят по улицам и кричат о необходимости диалога, «никакого диалога не хотят». «И с улицей никто из властей за стол переговоров не сядет», - заявил Лукашенко.

«Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет», - подчеркнул президент.

По его словам, диалог с представителями общества может включать, в том числе обновление Конституции. При этом в качестве партнеров по диалогу он видит в первую очередь трудовые коллективы. «Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы – это те коллективы, с которыми я готов вести диалог. Трудовые коллективы. Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог», - заявил Лукашенко.

«Все хотят нового политического устройства. Да ради бога, давайте возьмемся за Конституцию, вносите предложения, сформируем новую Конституцию - это главный закон в любой стране. И «плясать» надо от Конституции», - заявил Лукашенко.