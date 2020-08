Несколько американских военнослужащих получили травмы в сирийской провинции Хасака, когда в их автомобиль врезалось российское военное транспортное средство. Об этом сообщает в среду CNN со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

Согласно их версии, российские военные преднамеренно пошли на столкновение, передает Интерфакс.

The cat and mouse game continues between Russians and Americans in Hasakah. pic.twitter.com/hin0gP7EeQ