Виробник безпілотних систем Swift Beat починає довготривале партнерство з Україною

У Данії міністр оборони України Рустем Умєров у присутності президента Володимира Зеленського підписав з CEO компанії Swift Beat Еріком Шмідтом меморандум про масштабування виробництва безпілотних систем для України.

Про це повідомили в Офісі президента та Міністерстві оборони України.

Меморандум, зокрема, передбачає:

довготермінове партнерство і пріоритетне постачання дронів для України;

масштабне виробництво дронів-перехоплювачів, квадрокоптерів і ударних систем;

розробку нових рішень для протидії крилатим та балістичним ракетам.

Зазначається, що завдяки цьому партнерству кількість необхідних безпілотних систем значно зросте. Йдеться про сотні тисяч дронів у 2025 році й подальше збільшення обсягів у 2026-му.

У Міноборони наголосили, що постачання здійснюватиметься на спеціальних умовах за собівартістю виробництва.

Swift Beat — це американська компанія, яка спеціалізується на виробництві автономних дронів зі штучним інтелектом, а також активно співпрацює з українськими інженерами та військовими, проводить тестування дронів на території України.

Нагадаємо, що 3 липня Володимир Зеленський прибув у Данію на офіційну церемонію відкриття її головування в Раді Європейського Союзу.