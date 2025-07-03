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Виробник безпілотних систем Swift Beat починає довготривале партнерство з Україною

Виробник безпілотних систем Swift Beat починає довготривале партнерство з Україною

У Данії міністр оборони України Рустем Умєров у присутності президента Володимира Зеленського підписав з CEO компанії Swift Beat Еріком Шмідтом меморандум про масштабування виробництва безпілотних систем для України.

Про це повідомили в Офісі президента та Міністерстві оборони України.

Меморандум, зокрема, передбачає:

  • довготермінове партнерство і пріоритетне постачання дронів для України;
  • масштабне виробництво дронів-перехоплювачів, квадрокоптерів і ударних систем;
  • розробку нових рішень для протидії крилатим та балістичним ракетам.

Зазначається, що завдяки цьому партнерству кількість необхідних безпілотних систем значно зросте. Йдеться про сотні тисяч дронів у 2025 році й подальше збільшення обсягів у 2026-му.

У Міноборони наголосили, що постачання здійснюватиметься на спеціальних умовах за собівартістю виробництва. 

Swift Beat — це американська компанія, яка спеціалізується на виробництві автономних дронів зі штучним інтелектом, а також активно співпрацює з українськими інженерами та військовими, проводить тестування дронів на території України.

Нагадаємо, що 3 липня Володимир Зеленський прибув у Данію на офіційну церемонію відкриття її головування в Раді Європейського Союзу.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ДаніяБПЛАВолодимир ЗеленськийРустем УмєровSwift Beat
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