Керівник підрозділу БЕБ Олег Ящук став фігурантом розслідування НАБУ

Керівник підрозділу детективів Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) БЕБ України Ящук Олег, який очолює розслідування в кримінальних провадженнях щодо незаконних схем з використанням «міскодінгу» сам очолив вищевказану схему та став фігурантом розслідування НАБУ. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в одному із банків столиці.

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила «відмити» Ящуку та залученому ним «підприємцю» близько 1 млрд грн для нелегальних казино.

За отриманні від злочинної діяльності кошти, начальник детективів БЕБ Ящук, придбав нову BMW X3, номер KA5800PC вартістю 65 тисяч доларів, яку зареєстрував на сестру своєї дружини – Зубець Богдану Миколаївну, яка працює вчителем та отримує заробітну плату в розмірі 15 тис гривень на місяць.

Вказаним транспортним засобом постійно користується дружина Ящука, яка також є безробітною та не має відповідних доходів для придбання коштовного транспортного засобу. З метою прикриття права власності вказаної машини, Ящук почав використовувати підроблені номерні знаки W07070A які зареєстровані за іншим авто.

Також було придбано ще одну автівку, а саме TOYOTA CAMRY 2023 р.в.вартістю 30 тисяч доларів, номерний знак: АА9837РА зареєстрована на ім’я Слепенчука Анатолія Федорович 1989 року народження, який також не має відповідних коштів для придбання авто.

Крім цього, Ящуком через вищевказаного «підприємця», яким окрім здійснення незаконної роботи «онлайн казино», створену схему пов’язау з легалізацією неправомірної вигоди, отриманої керівництвом «БЕБ», яка через мережу крипто гаманців виводиться щомісяця за кордон, з метою придбання нерухомості в Дубай та Відні.

В зв’язку з ознаками незаконного збагачення відносно бебівця Ящука, НАБУ та САП зареєстроване кримінальне провадження де детективи зібрали вже достатню доказову базу та провели необхідні експертизи, проте підозра за ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом» ще досі не пред’явлена, фігурант розслідування планує звільнитись з БЕБ в найближчий час та виїхати за кордон на постійне місце проживання.