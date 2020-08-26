Традиционный крестный ход из Свято-Троицкого Браиловского монастыря Украинской Православной Церкви пришел в Почаевскую лавру.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, видео прибытия и встречи паломников у ворот монастыря опубликовал «Перший Козацький» в Фейсбук.

«Благодарим вас за эту победу над своими слабостями и немощами! Дай Бог, чтобы ваши молитвы дошли до престола Божьего и вернулись в ваши сердца и сердца тех, за кого вы молились весь этот путь, такою благодатью, что умиротворит все души, дарует разум и любовь, чтобы все мы жили в любви Христовой. Очень важно в такое время, как сейчас, что люди проявляют такую решительность и мужество и свидетельствуют перед всем миром, что еще есть на свете православные христиане, которые хотят спасаться в истинной вере»,– приветствовали крестоходцев в Лавре.

Верующие за восемь дней преодолели пешком 275 км, чтобы отпраздновать престольный праздник Почаевской лавры - Успение Пресвятой Богородицы.

Браиловский крестный ход в Почаев Украинская Православная Церковь проводит 19-й год подряд. В молитвенном шествии паломники поют молитвы и акафисты, молясь за мир в Украине.