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Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич покинула здание Следственного комитета Беларуси, отказавшись дать показания.

«Я воспользовалась правом не свидетельствовать против себя, подписку о неразглашении давать так же не стала. Я не считаю, что мы занимаемся чем-то незаконным», - сказала она журналистам, передает российский Интерфакс.

Алексиевич сообщила, что остается в статусе свидетеля и не исключила повторного вызова на допрос.

Ранее она отметила неизбежность участия России в урегулировании политического кризиса в стране.

«Мировая поддержка для нас очень важна, но не обойдется и без Путина», - сказала она журналистам.

При этом, отвечая на вопрос о возможности вмешательства России в ситуацию в Беларуси, она ответила: «Здесь должна быть позиция мирового сообщества четкая и понятная, оно должно стоять на своем».
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