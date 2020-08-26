также в разделеРелигия
В духовных школах УПЦ продолжаются экзамены 4
В Житомире верующие УПЦ почтили память Житомирских святых 6
В Запорожской области верующие УПЦ молились об отмене ЛГБТ-парада 14
Овручская епархия УПЦ передала погорельцам Житомирщины продукты и средства гигиены 10
В Киево-Печерской лавре завтра, в день памяти преподобного Феодосия Печерского, совершат 5 литургий 8
В УПЦ объяснили, как относиться к разным религиям 31
Тысячи верующих УПЦ крестным ходом пришли в Почаевскую лавру 31
Во всех епархиях УПЦ в День Независимости молились за Украину 13
В РПЦ напомнили о возможных опасностях, связанных с развитием информационных технологий 10
Священный Синод РПЦ обратился к верующим в связи с пандемией COVID – 19 14
Синод РПЦ назначил нового главу Белорусского экзархата 10
Запорожский митрополит УПЦ рассказал о трех основных критериях канонизации святых 10
В Святогорской лавре отпраздновали день памяти преподобного Иоанна Затворника 28
Верующие УПЦ поздравляют митрополита Антония с 53-летием – соцсети 11
В УПЦ объяснили, чем опасны поиски чудес 42
В Киево-Печерской лавре открыта выставка святынь XVII–XVIII вв. из Успенского собора 12
На Волыни активист ПЦУ наехал автомобилем на верующих УПЦ 17
На Закарпатье и Волыни активисты ПЦУ заблокировали храмы УПЦ 23

Социальный отдел Киево-Печерской Лавры собирает канцелярские принадлежности для подготовки в школу подопечных детей.

Фото: Киево-Печерская лавра

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, принимаются школьные канцелярские принадлежности, портфели, ранцы, сумки, годящаяся для посещения школьных занятий демисезонная и зимняя одежда и обувь, а также продукты длительного хранения, антисептики, бытовая химия, конфеты, сладости, игрушки.

«Последние дни лета готовят встречу со школой и детворе, и взрослым. Не только ученики, но и их родители успели соскучиться по труду, связанному с освоением школьных дисциплин. По традиции часть бремени по подготовке к школе в многодетных и малообеспеченных семьях берут на себя братия социального отдела Киево-Печерской Лавры. ... Этот год выдался сложным. Сложным как для подопечных отдела, так и для тех, кто готов помочь им. Братия с пониманием относятся к ситуации и просят по возможности не отвергнуть руку просящего, помочь детям из семей, где каждая копейка на счету, подготовиться достойно к началу учебного года», — сказано в сообщении на сайте Лавры.

 Братия молятся о всех жертвователях, которые помогают Лавре в этом деле.

 Пункт приёма находится по адресу: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, корпус № 65, кабинет № 215 (номер вызова по домофону: 13).

 Телефоны для справок: (044) 255-11-19, 063-229-76-98.Желающие помочь финансово могут перечислить посильное пожертвование на карту «ПриватБанк».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги