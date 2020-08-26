Социальный отдел Киево-Печерской Лавры собирает канцелярские принадлежности для подготовки в школу подопечных детей.

Фото: Киево-Печерская лавра

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, принимаются школьные канцелярские принадлежности, портфели, ранцы, сумки, годящаяся для посещения школьных занятий демисезонная и зимняя одежда и обувь, а также продукты длительного хранения, антисептики, бытовая химия, конфеты, сладости, игрушки.

«Последние дни лета готовят встречу со школой и детворе, и взрослым. Не только ученики, но и их родители успели соскучиться по труду, связанному с освоением школьных дисциплин. По традиции часть бремени по подготовке к школе в многодетных и малообеспеченных семьях берут на себя братия социального отдела Киево-Печерской Лавры. ... Этот год выдался сложным. Сложным как для подопечных отдела, так и для тех, кто готов помочь им. Братия с пониманием относятся к ситуации и просят по возможности не отвергнуть руку просящего, помочь детям из семей, где каждая копейка на счету, подготовиться достойно к началу учебного года», — сказано в сообщении на сайте Лавры.

Братия молятся о всех жертвователях, которые помогают Лавре в этом деле.

Пункт приёма находится по адресу: Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, корпус № 65, кабинет № 215 (номер вызова по домофону: 13).

Телефоны для справок: (044) 255-11-19, 063-229-76-98.Желающие помочь финансово могут перечислить посильное пожертвование на карту «ПриватБанк».