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Президент Владимир Зеленский не желает белорусам украинского сценария 2014 года, имея в виду кровопролитие из-за действий властей.

Об этом он сказал в интервью Euronews, передает Украинская правда.

«Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого, и поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария», - сказал Зеленский.

Он считает, что властям и белорусскому обществу не поздно начать диалог для разрешения ситуации. «Результат не важен. Это вообще не про него, а про путь к нему. И этот путь не должен быть кровавым», – объяснил президент.

Зеленский также заявил, что категорически не хочет вмешиваться в белорусские выборы: «Я абсолютно не хочу вмешиваться в белорусские выборы и я этого не буду делать. Украина не будет вмешиваться. Это их внутренние дела».

В то же время президент посоветовал Александру Лукашенко провести новые выборы, обеспечить к ним доступ всех кандидатов и не препятствовать международным наблюдателям.

«И уже после этих результатов – вопросов не осталось бы. И я уверен в этом. Если бы Лукашенко выиграл – значит так, если кто-то другой – значит кто-то другой. И все бы успокоились, без кровопролития. Это было бы честно и вошло бы в историю», – подытожил Зеленский. 

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если бы он оказался на месте Александра Лукашенко, то дал бы согласие на повторные выборы.

Белорусский президент Александр Лукашенко, статус которого не признает Евросоюз и ряд стран, поручил Министерству иностранных дел предупредить Владимира Зеленского и лидеров других европейских стран об ответственности «за разжигание беспорядков».
ForUm

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