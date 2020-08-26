Вывод с рынка банка »Аркада» не повлияет на работу банковского сектора, поскольку его активы составляли менее 1,1% от всех активов банковской системы. Об этом сегодня на брифинге заявил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает Liga.net.

«Мы понимаем, что это вызовет определенный уровень социальной напряженности, поэтому мы еще раз выражаем беспокойство порядком ведения строительных работ. И эту проблему надо решать на законодательном уровне», - сказал глава НБУ.

Он заявил, что «Аркада» существовал как специализированный банк, который управлял фондами финансирования строительства.

«Уже длительное время застройщики, которые связаны с банком, задерживают ввод в эксплуатацию целого ряда объектов: ЖК «Эврика», «Патриотика» в Киеве. Ответственность за недострои несет застройщик, а не банк. Нацбанк не регулирует деятельность застройщиков», - сказал Шевченко.

Он также заверил, что большинство вкладчиков получат свои деньги в полном объеме.

«72% вкладчиков - 4746 человек получат свои деньги в полном объеме. Их вклады составляют менее, чем гарантированная государством сумма - 200 000 грн. В общем ФГВФЛ выплатит таким вкладчикам 290 млн грн. Другие вкладчики получат средства в порядке, предусмотренном законодательством», - заявил глава НБУ.

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут в ходе брифинга сообщила, что по состоянию на 10:00 Фонд зашел в банк и полностью взял над ним контроль.

«Все вклады, которые озвучил глава НБУ, мы будем выплачивать не позднее 20-го рабочего дня. А, учитывая, что объем небольшой, я думаю, что это будет гораздо раньше. Средств в Фонде гарантирования больше чем достаточно. После выплаты гарантированной суммы мы будем работать с активами и возвращать то, что принадлежит следующей очереди кредиторов», - заявила Рекрут.

По ее словам, возвращение здания офиса банка на его баланс и последующая продажа будет основным направлением ФГВФЛ для возврата средств остальным вкладчикам.

Напомним, 25 августа правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ «Аркада» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.