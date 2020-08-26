Европейские лидеры должны четко объявить условия для получения Украиной полноправного членства в Европейском Союзе, отметил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Я считаю, что для украинцев очень важна понятная позиция Европы в отношении Украины. И я ставил вопрос многим лидерам Европы. «Вы должны ответить украинцам, что вы хотите, чтобы украинцы сделали шаг за шагом, чтобы стать членом ЕС», - сказал глава государства.

По словам Зеленского, после получения конкретного перечня шагов будет понятно, что надо сделать и сколько нужно времени для евроинтеграции Украины.

«Чтобы у всех было понимание, что нам нужно сейчас - и Украине, и Европе. Мне кажется, нам просто нужно сделать такую ​​страну, которую очень хочет Европа. А решать все-таки у Украине», - отметил президент.

По его мнению, несмотря на то, что не все страны Евросоюза хотят видеть Украину в ЕС, Европейский Союз в целом хочет, чтобы Украина была партнером и имела членство.

В то же время, как отметил Зеленский, страны Европы и Европейский Союз поддерживают Украину и твердо стоят на позиции защиты территориальной целостности и суверенитета нашего государства.

«Мы видим, как Европа санкционно сегодня действует, как она нас поддерживает, теряя деньги из-за санкций против РФ. Я им за это благодарен», - резюмировал глава государства.