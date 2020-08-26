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Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что после окончания его срока пребывания в должности украинские граждане будут гордиться им. Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Я всегда буду оставаться просто человеком. Для меня очень важно, чтобы после того, как я перестану быть президентом, я мог спокойно ходить по улицам не только Киева, но и Украины. Я уже не говорю, чтобы люди гордились мной, - это самый высокий результат», - рассказал он.

Зеленский отметил, что на протяжении более года пребывания в должности президента Украины всегда совершал так, чтобы его родным не было за него стыдно. И это - главная оценка его работы.

Он рассказал, что как глава государства, кроме решения стратегических проблем, сталкивается с ежедневными вызовами, на которые также надо реагировать. Кроме того, в стране идет война.

«Война на востоке - она ​​не останавливается, она не как рабочие дни - 5 раз в неделю. Война - она ​​каждый день. И каждый день есть вызовы и вопросы. На них надо находить не просто ответы, а результативные шаги. Потому что от каждого из таких шагов зависит, сколько людей погибло, сколько человек ранены, сколько людей именно ты, президент Украины, можешь лично сохранить любыми путями: звонки, поездки на фронт», - рассказал Зеленский.
ForUm

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