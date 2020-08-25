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В Свято-Успенскую Почаевскую лавру пришел многотысячный крестный ход из Каменец-Подольского.

Фото: «Православная Жизнь»

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная Жизнь», паломники входили во врата обители под пасхальное приветствие: «Христос Воскресе!» – «Воистину Воскресе».

Колонну венчали кресты и многочисленные иконы, которые весь путь несли верующие.

В связи с карантинными ограничениями паломники обходили населенные пункты и ночевали в палатках.

По приблизительным подсчетам, в молитвенном шествии в этом году участвовали не менее 10 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, крестный ход из Каменец-Подольского в Почаевскую лавру начался 19 августа. За семь дней верующие УПЦ прошли почти 250 километров, преодолевая по 35 км в день.
ForUm

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