Чин наречения во епископы был совершен во Всехсвятском храме Свято-Пантелеимоновского женского монастыря в Феофании.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил чин наречения трех новоизбранных викарных епископов Черновицко-Буковинской, Северодонецкой и Нежинской епархий.

Согласно решению Священного Синода УПЦ от 17 августа, епископом Герцаевским, викарием Черновицко-Буковинской епархии, был избран клирик Черновицко-Буковинской епархии архимандрит Силуан (Черней), клирик Северодонецкой епархии архимандрит Иринарх (Тымчук) был избран епископом Новопсковским, викарием Северодонецкой епархии; архимандрит Феодосий (Марченко), клирик Нежинской епархии, был избран епископом Ладанским, викарием Нежинской епархии.

Согласно традиции, ставленники обратились к Предстоятелю и архиереям со словом на наречение.

Также Предстоятель Украинской Православной Церкви в столичном Пантелеимоновском женском монастыре в Феофании 23 августа совершил епископскую хиротонию архимандрита Силуана (Черней) во епископа Герцаевского, викария Черновицко-Буковинской епархии

Его Блаженству сослужили митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, иерарх Антиохийского Патриархата митрополит Аккарский Василий, сонм архиереев Украинской Православной Церкви, духовенство обители и гости в священном сане.

По окончании Литургии Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к епископу Силуану со словом на вручение жезла. По традиции иерарх преподал верующим свое первое архиерейское благословение.