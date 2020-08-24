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Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Кабинет Министров с предложением об учреждении государственных премий: в отрасли науки - имени Бориса Патона и в области искусства - имени Мирослава Скорика, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Сегодня я направил в правительство соответствующие письма об учреждении двух премий: за весомый вклад в развитие науки и научные достижения - государственной премии имени Бориса Патона и за весомый вклад в развитие музыкального искусства - государственной премии имени Мирослава Скорика», - сообщил он во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины.

Зеленский отметил, что упомянутые личности были выдающимися фигурами, гениями современности, которые создавали нашу историю и ширя славу Украины в мире.

По мнению главы государства, Мирослав Скорик и Борис Патон достойны увековечения их памяти путем учреждения именных премий.

«Давайте никогда не забывать. Нам есть кем и чем гордиться. У нашей страны много сокровищ, особенно научных. У нашей страны - богатая история, особенно музыкальная история независимости», - подчеркнул Зеленский.
ForUm

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