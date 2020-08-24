В Министерстве иностранных дел Украины посоветовали белорусским коллегам не отвергать ценных дружеских советов. Об этом оговорится в заявлении МИД.

«Для нас Беларусь - соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся к дружеским отношениям. Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов», – гвоорится в сообщении.

«Опыт украинской Революции достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками - это путь в никуда. Мы искренне желаем Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию», – подчеркнули в МИД.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если бы он оказался на месте Александра Лукашенко, то дал бы согласие на повторные выборы.

В ответ на это официальный представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз заявил: "В этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы почувствовать какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы".