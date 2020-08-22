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Разрешение властей РФ на отправку российского оппозиционного политика Алексея Навального на лечение в Германию основывалось на решении Европейского суда по правам человека.

Об этом говорится в постановлении ЕСПЧ, опубликованном на сайте ведомства.

Решение о применении временной меры в пользу Навального суд принял в пятницу вечером, 21 августа.

Сообщается, что ЕСПЧ удовлетворил запрос о применении временной меры в пользу политика, указав российскому правительству дать разрешение семье и врачам оппозиционера иметь доступ к нему и определить, может ли он быть переправлен в Германию на лечение.

Накануне суд получил соответствующий запрос от юридических представителей Навального по выдвижению к российским властям такого требования, как временной меры в пользу политика.
ForUm

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