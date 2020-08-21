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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова издала приказ об увольнении Назара Холодницкого с поста главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 

В случае дальнейшего стремительного роста количества больных COVID-19 в Украине пересмотрят показания к их госпитализации - в больницы доставлять только больных в тяжелом состоянии. Об этом на брифинге заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская.

Сегодня АМКУ начал дело против субъектов хозяйствования, которые входят в состав группы компаний Roshen, по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке патоки. 

С 1 сентября 2020 для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт.

Основным диагнозом российского оппозиционера Алексея Навального является нарушение обмена веществ, заявил главврач омской Больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский.

По состоянию на утро пятницы, 21 августа, в Украине 100 643 человек заболели COVID-19, за последние сутки – 2106.

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с завершением капитального ремонта автодороги государственного значения Н-14 Александровка - Кропивницкий – Николаев.

Украина на последнем заседании Трехсторонней контактной группы не получила от боевиков ОРДЛО полный список на обмен, который планируется в формате 100 на 100. Д

ля жителей Симферополя и ближайших 39 населенных пунктов водят поэтапные ограничения подачи воды из-за обмеления водохранилищ, сообщил гендиректор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.
ForUm

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