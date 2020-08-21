В случае дальнейшего стремительного роста количества больных COVID-19 в Украине пересмотрят показания к их госпитализации - в больницы доставлять только больных в тяжелом состоянии. Об этом на брифинге заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская, передает Радио Свобода.

«Хочу сказать, что если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы будем вынуждены менять стратегию, в том числе и о госпитализации людей. Сейчас можем госпитализировать максимум людей, которые требуют какого-то медицинского вмешательства. Среднетяжелые формы заболевания также входят в показания к госпитализации», - отметила Голубовская.

Она добавила, что пересмотр показаний к госпитализации осложнит оказание медицинской помощи инфицированным.

Министр здравоохранения Максим Степанов сегодня заявил о рекордном количестве госпитализированных за сутки – 487 пациентов с COVID-19.

В Украине на 21 августа подтверждено 100643 случаев инфицирования коронавируса, 2106 за последние сутки.