Сегодня АМКУ начал дело против субъектов хозяйствования, которые входят в состав группы компаний Roshen, по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке патоки. Об этом сообщается на сайте комитета.

Крупнейшими отечественными производителями патоки крахмальной кукурузной (сиропов) являются субъекты хозяйствования, которые входят в состав группы Roshen.

«Группа Roshen в течение 2018-2019 годов имела структурные признаки монопольного (доминирующего) положения на данном товарном рынке», - говорится в сообщении.

По имеющейся в АМКУ информации, в ходе ведения своей хозяйственной деятельности группа Roshen в течение 2018 устанавливала различные цены, а также различные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей - кондитерских фабрик.

В 2019 году, усилив рыночную власть в связи с запретом импорта из Российской Федерации патоки (сиропов), группа Roshen повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа.

При этом в ходе исследования, которое предшествовало началу дела, АМКУ не было установлено объективных причин для повышения цен этой группы.

Такие действия группы Roshen по отношению к субъектам хозяйствования - конкурентов на рынках кондитерских изделий (в том числе и Кондитерской корпорации «Рошен»), могли привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции между ними.

АМКУ начинает расследование, сбор и анализ доказательств по делу.

Справка:

Крахмальная кукурузная патока (сироп) является одним из основных компонентов в рецептуре кондитерских изделий.

Она используется при производстве халвы, карамели, зефира, конфет, мармелада и т.п. для регулирования консистенции (структуры и текстуры) кондитерского изделия.

Иногда патока используется в качестве подсластителя.