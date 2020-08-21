Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с завершением капитального ремонта автодороги государственного значения Н-14 Александровка - Кропивницкий – Николаев, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Общая протяженность трассы – 82,5 км. Зеленский осмотрел отремонтированный участок возле села Капустино.

«Мы с вами встречались в прошлом году, говорили, что обязательно сделаем эту дорогу. Я очень доволен тем, что мы видим инфраструктурные изменения на Николаевщине. Видим, что около 200 километров дорог в этом году на Николаевщине будет построено полностью», - сказал Зеленский во время общения с представителями СМИ после осмотра дороги.

Он отметил, что положено новое дорожное покрытие высокого качества, а не просто выполнен ямочный ремонт и латание дыр, как в прошлые годы.

Трасса Н-14 будет бетонной, что не только сделает дорогу более долговечной, но и решит проблему плавления покрытия из-за высокой температуры в летний период. На сегодня уже проложена выравнивающая основа и осуществлено укрепление цементом почти 58 км дороги; нанесен верхний слой из тяжелого бетона на 45 км; обустроены тротуары, заездные карманы, посадочные площадки и автопавильоны. Также завершаются работы по организации дорожного движения на участке длиной 14 км. Обновленная автодорога будет оснащена современными комплексами автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion («Взвешивание в движении»).

«Здесь капитальная, серьезная, мощная дорога. Думаю, будет стоять 50 лет - так говорят строители», - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что завершить работы на этой дороге планируют до конца года, очень быстрым темпом.

Как рассказал Зеленскому председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник, на ремонт дорог в Николаевской области из бюджета выделено рекордное финансирование – 4,4 млрд грн. Из них 1,8 млрд грн предусмотрено именно на реконструкцию трассы Н-14.

«Если амбициозные планы и качество дорог будет выполнено в этом году, и мы увидим результат, то в следующем году, я думаю, мы увеличим еще в два с половиной раза объем строительства дорог в Николаевской области», - добавил глава государства.

В следующем году в Николаевской области планируют сделать проекты на строительство 500 км дорог.