В связи с запланированными праздничными мероприятиями по случаю Дня государственного флага и Дня Независимости Украины 22 августа подразделения Министерства внутренних дел переходят на усиленный вариант несения службы. Об этом во время совещания заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По его словам, 23 и 24 августа планируется проведение сразу нескольких массовых мероприятий, в частности маршей, поэтому с 22 августа личный состав МВД переводится на усиленный вариант несения службы. «Начинают функционировать ситуационные центры. Мы готовимся к обеспечению общественной безопасности и привлекаем к безопасности мероприятий 4,5 тыс. правоохранителей Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Наша позиция - максимальная толерантность и диалог, одновременно - немедленное реагирование и решительность при нарушении правопорядка и возникновении различных провокаций», - отметил Яровой.

В свою очередь, председатель Нацполиции Игорь Клименко заметил, что во время праздничных массовых мероприятий большая нагрузка придется на «полицию диалога». «Наша цель - обеспечить мирное и спокойное проведение всех публичных мероприятий. И большая нагрузка ложится на «полицейских диалога» - чтобы не допустить провокаций, расшатывания ситуации, избежать конфликтов. Граждане должны в безопасности провести праздники», - подчеркнул он.

По словам Клименко, во время массовых мероприятий будут работать полицейские палатки, где участники акций смогут взять воду и получить необходимую помощь.

Как заверил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, личный состав столичной полиции готов к выполнению задач по обеспечению правопорядка и уже сегодня вечером будут усилены патрульные наряды в местах запланированных мероприятий. «К несению службы для профилактики совершения правонарушений, в том числе карманных краж, также будут привлечены оперативные подразделения», - уточнил Крищенко.