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В Украинской Православной Церкви совместно с Украинским Институтом Пастырской психотерапии и Дианализа запустили чат «Первые шаги» для духовно-психологической поддержки, информирования, обучения и помощи подростков и молодежи.

Фото из открытых источников

Чат «Первые шаги» поможет сформировать активную жизненную позицию, «выработку навыков общения, преодоления стрессовых ситуаций, здоровой самооценки, нахождения своего места в жизни, профессионального самоопределения», сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на blago.church.ua.

«Участники чата  сообща знакомятся с серьезными  жизненными вопросами и примерами поисков ответов на них, с разными точками зрения  и взглядами – духовными, философскими, психологическими, житейскими; делятся мнениями и опытом; учатся и учат», - рассказали организаторы.

Админы чата– священники, педагоги, психологи, журналисты. Руководитель проекта – протоиерей Тарасий Марченко – священник, психолог, психотерапевт.

Вход – по ссылке https://t.me/chatpervieshagi

Участие как и в других чатах  – открытое и бесплатное.

Как сообщалось ранее, в УПЦ создали чат психологической поддержки для помощи людям в состоянии стресса.
ForUm

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