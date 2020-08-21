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В Запорожье 24 августа, в День независимости, в архиерейском соборе в честь Покрова Пресвятой Богородицы будет отслужена Божественная литургия, на которой будет звучать не только традиционный церковнославянский язык, но и языки народов, населяющих Запорожскую область.

Фото: Запорожская епархия

Во время литургии прозвучат церковнославянский, украинский, белорусский, русский, болгарский, польский, чешский, греческий, немецкий, грузинский, английский и ассирийский языки, сообщает Центр информации УПЦ.

«Господь слышит молитвы, возносимые на любом языке человеком любой нации; главное чтобы человек имел твёрдую искреннюю веру в Господа и чистоту души. Подобно тому, как солнце восходит над землёй для всех, так и Бог изливает Свою любовь на каждого из нас, и поэтому наш долг — молиться друг за друга, независимо от национальности, языка, политических убеждений и т. д. Также все мы — люди разных национальностей — должны любить страну, в которой мы живём, — Украину», — отметили в Запорожской епархии.

 После литургии в соборе будет отслужен общегородской благодарственный молебен об Украине, во время которого обычно звучит молитва на украинском языке.

Её текст был написан в 2011 году, и с тех пор она читается на официальных молебнах. Благодарственные молебны будут совершены в этот день во всех храмах епархии.

 За богослужением будут молиться не только украинцы, но и исповедующие православную веру представители национальных меньшинств.

Впервые подобная литургия была совершена в Запорожье в 2015 году и с тех пор проходит в каждый День независимости Украины.
ForUm

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