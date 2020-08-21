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Правительство Словении внесло Украину в список «красной зоны», в связи с этим все въезжающие в страну из Украины должны будут пройти обязательную самоизоляцию. Обновленный список стран «красной зоны» был опубликован на сайте правительства Словении, передает 112 Украина.

«Правительство приняло список эпидемиологически безопасных стран или административных единиц стран (зеленый список) и список стран с ухудшенной эпидемиологической ситуацией (красный список), действующий с 21 августа 2020 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые правила вступают в силу с 21 августа. Таким образом, все туристы из Украины должны будут пройти 14-днейвную самоизоляцию. Исключением служат лишь те лица, которые имеют вид на жительство в Словении, или владеют недвижимостью.

Всего в списке «красной зоны» Словении находятся 74 страны, среди которых Россия, Молдова, Сербия, Черногория, Хорватия, Албания, Израиль и другие.

В Украине на 21 августа подтверждено 100643 случаев инфицирования коронавируса,  2106 за последние сутки.
ForUm

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