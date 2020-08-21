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Стачком ОАО «Беларуськалий» сообщил, что его активист Дмитрий Куделевич был задержан в четверг, 20 августа, сотрудниками белорусского КГБ, однако смог сбежать и теперь, возможно, находится в Украине. Об этом сообщает Интерфакс.

«Дмитрий Куделевич сообщил, что был задержан сотрудниками КГБ и доставлен в отдел. Там он попросился в уборную, и через открытую форточку ему удалось убежать. Во время задержания он успел бросить ключи от авто в салон, а в кармане остался комплект от автомобиля супруги, которые и забрали чекисты», - говорится в сообщении стачкома в телеграм-канале.

«По неподтвержденной информации, он сейчас находится в Украине», - добавили в стачкоме.

Ранее стачком сообщал о потери связи с двумя своими членами - Дмитрием Куделевичем и Максимом Филановичем. Последний вышел на связь днем в четверг. «С ним все хорошо», - информировал стачком.

Как сообщалось, «Беларуськалий» уже несколько дней находится в состоянии частичной забастовки. В четверг стачечный комитет предприятия утверждал, что все рудоуправления ОАО «Беларуськалий» работают, но не в полном объеме, поскольку часть рабочих бастует.

Утром 19 августа на главной площади города Солигорска, где располагаются основные шахты калийного комбината, прошел митинг рабочих. Стачком «Беларуськалия» решил продолжить забастовку до выполнения требований бастующих, первоочередным из которых является отставка действующего президента Александра Лукашенко.

17 августа белорусские СМИ проинформировали об остановке всех шахт на «Беларуськалии» и об объявлении рабочими забастовки.

Сотрудники предприятия потребовали, в том числе, освободить Солигорск от отряда особого назначения, как утратившего доверие граждан, привлечь к ответственности тех, кто превысил полномочия во время и после избирательной кампании, не исполнивших свои обязанности добросовестно согласно законодательству Беларуси; признать президентские выборы недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей.
ForUm

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