Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний освятил обновленную Стену памяти погибших за Украину. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

«Необъявленная российско-украинская война продолжает заносить имена наших воинов на эту стену. Мы верим, что настанет тот день, когда на нее не придется вносить новые фотографии украинских воинов. И наш долг – сделать все, чтобы сохранить память о великой жертве павших», - отметил предстоятель Православной церкви Украины.