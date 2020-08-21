также в разделеМир
Врачи заявили о нетранспортабельности Навального 10
В Кремле объяснили, почему не разговаривают с белорусской оппозицией 41
СМИ: Трамп хотел обменять Пуэрто-Рико на Гренландию 15
Польша собирается упростить въезд для белорусов 28
ВТО: Мировая торговля упала до уровня 2008 года 16
Врачи заявили о стабилизации состояния Навального 82
У Путина прокомментировали отравление Навального 96
В Беларуси из-за создания Координационного совета оппозиции завели дело 27
У Навального заявили, что к его отравлению причастен Путин 133
Египет будет требовать от туристов тест на COVID-19 20
СМИ: Санкции ЕС против Беларуси оказались под угрозой срыва 65
Глава МИД Польши подал в отставку 369
Врачи не уверены, что Навального отравили 109
Демократы официально выдвинули кандидата в вице-президенты США 13
Литва запретила въезд Лукашенко 13
Навальный после отравления находится в коме 113
Координационный совет оппозиции Беларуси выдвинул требования властям 373
В РФ оппозиционер Навальный с признаками отравления попал в реанимацию 61

Задержан председатель стачечного комитета Минского автомобильного завода Евгений Бохвалов.

«Он задержан сотрудниками милиции, обстоятельства пока выясняются. Об этом будет сообщено позже», - сказала официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, передает портал tut.by.

В Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. В прошлый четверг к протестующим присоединились промышленные предприятия.

Ранее Лукашенко поручил правительству обеспечить бесперебойную работу предприятий и призвал увольнять бастующих.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги