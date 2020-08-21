Что особенного в таблетках Карсил

В современном мире заболевания печени занимают одно из первых мест по распространенности и входят в пятерку главных причин смертности. Они бывают нескольких типов, включая вирусные, паразитарной и бактериальной природы, сосудистые и опухолевые. Для лечения успешно применяются специально созданные препараты, оказывающие целенаправленное воздействие. Среди наиболее популярных – таблетки Карсил, цена которых демократична, а эффективность доказана и проверена временем.

Это оригинальный препарат растительного происхождения, выпускаемый международным фармпроизводителем АО «Софарма». Он разработан болгарскими профессионалами, которые тщательно подбирают и комбинируют травяные экстракты для создания исключительной продукции. Благодаря особенному натуральному составу, лекарственное средство обладает мягким действием, но в то же время высокоэффективно в лечении распространенных патологий печени. Это обусловило заслуженную популярность лекарственного препарата Карсил. Учитывая имеющиеся показания, их назначают:

при токсических поражениях печени,

при хроническом гепатите невирусной этиологии,

после перенесенного острого гепатита,

при неалкогольном и алкогольном стеатозе печени,

в комплексной терапии цирроза,

для профилактики печеночных поражений при хронической интоксикации, злоупотреблении алкоголем, продолжительном приеме сильных лекарств.

Как принимать таблетки при заболевании печени

Лекарство противопоказано при гиперчувствительности к какому-либо веществу из состава, не назначается детям до 12 лет, не рекомендовано беременным и кормящим. Если случай легкий или терапия поддерживающая, достаточной суточной дозой являются 3-6 драже. Тяжелые поражения печени требуют усиленного лечения – 12 драже ежедневно, разделенные на три приема Для профилактики обычно принимают каждый день по 2-3 драже. В среднем продолжительность курса составляет до трех месяцев. Индивидуальную схему, которая подходит для каждого конкретного заболевания, подбирает только врач, без консультации с которым средство принимать нельзя.

Эффективная химическая формула препарата разработана на основе силимарина. Уникальный комплекс активных компонентов получают из расторопши – очень ценного растения, польза которого признана на научном уровне. Он обусловил антиоксидантные, противовоспалительные, восстанавливающие свойства, а также способность повышать эластичность сосудов, нормализовать липидный обмен. Работая в нескольких ключевых направлениях, силимарин улучшает субъективную и объективную симптоматику, показатели функционального состояния печени. Это приводит к общему улучшению аппетита, пищеварения и самочувствия в целом, увеличению массы тела, если болезнь вызвала резкую потерю веса.