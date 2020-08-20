Министерство иностранных дел Украины анонсировало онлайн-марафон, приуроченный ко Дню независимости 24 августа.

«Присоединяйтесь к нам 24 августа для особого празднования Дня Независимости в этот очень особый год! Во время нашего онлайн-мероприятия мы покажем вам лучшее из Украины. Традиции и новшества, природу и городскую жизнь, тайны украинской кухни, поздравления со всего мира и настоящую онлайн-вечеринку! Мы хотим показать вам нашу настоящую украинскую гостеприимность - даже в это странное время локдауна», - говорится в анонсе события.

Среди анонсированных мероприятий: выступления диджеев, перформансы, кино, поздравления с различных посольств Украины и звезд, а также рецепты украинской кухни.