По результатам лабораторных исследований проб воды обновлены текущие статусы муниципальных пляжей Киева, сообщили в КП «Плесо».
В частности, зеленые флаги вывешены (купаться разрешено) на трех столичных пляжах «Троещина», «Галерный» и «Вербный».
Желтый флаг пока на пляже «Пуща-Водица», где купаться временно не рекомендовано.
Красные флаги (купаться запрещено) на таких пляжах:
- «Венеция»;
- «Радуга»;
- «Детский»;
- «Золотой»;
- «Молодежный»;
- «Предместная Слободка»;
- «Радуга»;
- «Тельбин»;
- «Центральный»;
- «Черторый».
Как информировали в коммунальном предприятии, красные и желтые флаги обусловлены аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды.
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