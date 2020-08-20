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По результатам лабораторных исследований проб воды обновлены текущие статусы муниципальных пляжей Киева, сообщили в КП «Плесо».

В частности, зеленые флаги вывешены (купаться разрешено) на трех столичных пляжах «Троещина», «Галерный» и «Вербный».

Желтый флаг пока на пляже «Пуща-Водица», где купаться временно не рекомендовано.

Красные флаги (купаться запрещено) на таких пляжах:

  • «Венеция»;
  • «Радуга»;
  • «Детский»;
  • «Золотой»;
  • «Молодежный»;
  • «Предместная Слободка»;
  • «Радуга»;
  • «Тельбин»;
  • «Центральный»;
  • «Черторый».

Как информировали в коммунальном предприятии, красные и желтые флаги обусловлены аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды.
ForUm

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