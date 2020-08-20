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В Министерстве иностранных дел Украины состоялось рабочее совещание по ситуации в Республике Беларусь, которая сложилась после президентских выборов 9 августа, сообщает пресс-служба МИД.

В совещании приняли все профильные департаменты МИД и посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим.

Посол предоставил оценку ситуации в Беларуси, вероятные прогнозы развития событий и предложения по реагированию. Состоялась дискуссия по затронутым послом вопросам.

По результатам совещания Министерство иностранных дел Украины внесет на рассмотрение руководства государства предложения по дальнейшему развитию украинско-белорусских отношений.

Напомним, 17 августа Министерство иностранных дел вызвало посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности.
ForUm

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