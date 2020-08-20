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В Запорожье верующие Украинской Православной Церкви собрали и передали несколько тонн продуктов для вынужденных переселенцев, проживающих в Свято-Успенской Святогорской лавре.

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Запорожской епархии, благотворительная акция по сбору продуктов питания для переселенцев проходит уже не первый год.

«Милосердие – основа нашей веры. Мы просто не имеем права оставить в беде наших единоверцев. Наша первоочередная задача молиться за них, просить Господа о том, чтобы он укрепил их духовные и телесные силы, даровал терпение и смирение пронести до конца свой жизненный крест. Но, думаю, будет правильно сказать, что не менее важна и материальная поддержка, которую мы в меру сил стараемся оказать нашим братьям и сестрам во Христе, –рассказал иерей Роман Лойко.

Ассортимент продуктов, собранных верующими для нуждающихся: мед, макаронные изделия, крупы, овощи, подсолнечное масло и т.д.

Вечером того же дня груз прибыл к месту назначения.
ForUm

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