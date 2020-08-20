также в разделеМир
ВТО: Мировая торговля упала до уровня 2008 года 15
Врачи заявили о стабилизации состояния Навального 38
У Путина прокомментировали отравление Навального 62
В Беларуси из-за создания Координационного совета оппозиции завели дело 21
У Навального заявили, что к его отравлению причастен Путин 58
Египет будет требовать от туристов тест на COVID-19 18
СМИ: Санкции ЕС против Беларуси оказались под угрозой срыва 62
Глава МИД Польши подал в отставку 308
Врачи не уверены, что Навального отравили 71
Демократы официально выдвинули кандидата в вице-президенты США 13
Литва запретила въезд Лукашенко 13
Навальный после отравления находится в коме 112
Координационный совет оппозиции Беларуси выдвинул требования властям 239
В РФ оппозиционер Навальный с признаками отравления попал в реанимацию 59
Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства 43
Байден поддержал проведение новых выборов в Беларуси 18
ЕС выделит белорусскому народу более €53 миллиона 34
В ЦИК Беларуси рассказали, когда состоится инаугурация Лукашенко 37

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страна готовит план облегчения въезда для белорусов.

Заявление польского премьера приводит Polskie Radio, сообщает «Европейская правда».

Премьер-министр подчеркнул, что Польша была одной из стран Евросоюза, где в 2019 году было выдано больше всего виз белорусским гражданам, и правительство хочет продолжить эту политику.

«Белорусская община в Польше, будь то студенты или сезонные рабочие, тоже очень помогает польской экономике. Мы хотим вас заверить, что скоро представим упрощенные процедуры для тех, кто хочет въехать в Польшу из Беларуси, например, для присоединения к процессу обучения в университетах», - сказал Моравецкий.

Он добавил, что правительство хочет, чтобы связи между белорусским и польским обществами были «максимально развитыми» и «чтобы эта дружба укреплялась, в том числе через межличностные отношения».

Такое упрощение процедур въезда для белорусов в Польшу ожидается в октябре 2020 года.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7748 грн.
3
Теги