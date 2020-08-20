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Сенатор от Калифорнии Камала Харрис официально выдвинута кандидатом в вице-президенты США от Демократической партии.

Об этом решении было объявлено на съезде демократов, который происходит в основном в виртуальном формате, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Камала Харрис является первой темнокожей американкой азиатского происхождения в президентской гонке. В лице Харрис, которая сама баллотировалась в Белый дом, Байден приобретает опытного политика, уже испытанного жесткими условиями президентской кампании 2020 года.

«Мы должны избрать президента... который объединит всех нас - черных, белых, латиноамериканцев, азиатов, коренных жителей - для достижения будущего, которого мы все вместе хотим. Мы должны выбрать Джо Байдена», - сказала Харрис в своей речи, выступая в родном штате Байдена Делавэре.

Харрис является последовательной сторонницей политики поддержки Украины, неоднократно осуждала российскую агрессию.

Накануне Демократическая партия США официально выдвинула своим кандидатом на президентских выборах в ноябре бывшего вице-президента Джо Байдена.
ForUm

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