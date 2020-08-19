Во время строительства или ремонта не бывает мелочей. И такие конструктивные элементы, как ворота и двери, не исключение. Именно они охраняют строение от проникновения злоумышленников и неприятных атмосферных явлений, сберегают тепло в помещении, что позволяет экономить на коммунальных платежах.

Межкомнатные двери к тому же являются частью интерьера. Их дизайн должен соответствовать общему стилю помещения. Если вам нужно изделие, оптимально сочетающее прочность, надежность и привлекательный внешний вид, обратитесь к продукции немецкого предприятия Hörmann. Это европейский лидер в производстве товаров своего сегмента. В его цехах, расположенных в Европе, обеих Америках и Азии, выпускаются:

двери входные, межкомнатные, гаражные боковые и для подсобных помещений;

ворота гаражные, промышленные и въездные;

дверные коробки;

козырьки;

дымонепроницаемые перегородки;

электроприводы для дверей и въездных систем;

перегрузочная техника.

В Украине производственных цехов Hörmann нет. Но продукцию можно купить на сайте официального представителя компании в нашей стране.

Что популярно среди украинцев

Самыми востребованными позициями в каталоге являются ворота, двери и электроприводы. С гаражных ворот в середине прошлого столетия начался путь Hörmann в лидеры европейского рынка. Инновационным решением немецких инженеров была замена традиционных створок сплошным деревянным или металлическим полотном. При автоматическом открывании полотно поднимается и размещается под потолком.

Первым изделием были щитовые подъемно-поворотные ворота Berry. Они сразу же приобрели популярность среди потребителей и до сих пор остаются знаковым товаром фирмы. Материалом для воротного щита служит дерево или сталь.

Модернизированной альтернативой щитовой подъемно-поворотной модели является секционная разновидность. Полотно состоит из набора секций. Этот вариант позволяет экономить еще больше пространства в гараже и перед ним. Но самыми удобными для маневров являются рулонные ворота RollMatic. Составленные из полосок алюминиевого профиля, они наматываются на вал над проемом. Потолок можно использовать для обеспечения освещения или оборудования мест хранения. Такие ворота впишутся в проем любой конфигурации, что делает их незаменимыми при реконструкции или перепланировке.

Все ворота оснащены комплексом защитных приспособлений от взлома снаружи и случайного травмирования изнутри. Подъемный механизм работает с минимальным шумом и удобно управляется пультом. Под каждые ворота производитель предлагает гаражную боковую калитку в том же стиле.

В производстве входных и межкомнатных дверей наряду с традиционным деревом также активно используются алюминий, сталь, высокопрочное стекло. Металлические двери обладают рядом преимуществ перед привычными деревянными или пластиковыми. Они прочные, крепкие, долговечные, не рассыхаются и не перекашиваются, не требуют подкрашивания, что экономит время и материалы.

Разнообразие цветовых и текстурных решений позволит подобрать дверь под интерьер любого дизайна.

Автоматика и электроприводы для гаражных, въездных ворот и внутренних дверей обеспечат удобное дистанционное управление при помощи пульта. Это особенно актуально для водителей в темное время суток и плохую погоду, а также для пожилых людей. Автоматически открывающиеся двери сделают их быт гораздо комфортнее.

По телефонам, указанным на сайте, вы получите подробную консультацию по ассортименту, выбору изделия, доставке, монтажу и обслуживанию.