также в разделеНовости компаний 3
Автомобили бюджетного класса: топ-5 моделей 24
Что такое пролонгация кредита и как ею пользоваться? 21
Выбираем обручальное кольцо: одно и на всю жизнь 14
Нові енергоефективні сонцезахисні технології для вашого дому у 2020 році стали ще доступнішими 19
Как выбрать обручальное кольцо вашей мечты? 34
От чего зависят продажи в Инстаграм 18
О преимуществах турецкой клиники Cosmedica 14
Як відпочивають у Моршині 29
Toyota создает революцию в производстве электромобилей 152
Предохранители с высокой рабочей температурой 18
Электромясорубка VS кухонный комбайн: кто достоин вашей кухни? 53
Типы масок для лица: как собрать свой идеальный набор 19
Недвижимость в Киеве: разнообразие предложений 25
Розы от флористического бутика «Дицентра» 24
Генеральная уборка после ремонта: быстро и эффективно 39
Займы от МФО: как оформить микрокредит в Украине? 39
ТОП-5 лучших моделей стирально-сушильных машин 2020-2021 года 407
Apple Watch 6 - новое поколение часов от всемирно известного бренда 198

Во время строительства или ремонта не бывает мелочей. И такие конструктивные элементы, как ворота и двери, не исключение. Именно они охраняют строение от проникновения злоумышленников и неприятных атмосферных явлений, сберегают тепло в помещении, что позволяет экономить на коммунальных платежах.

Межкомнатные двери к тому же являются частью интерьера. Их дизайн должен соответствовать общему стилю помещения. Если вам нужно изделие, оптимально сочетающее прочность, надежность и привлекательный внешний вид, обратитесь к продукции немецкого предприятия Hörmann. Это европейский лидер в производстве товаров своего сегмента. В его цехах, расположенных в Европе, обеих Америках и Азии, выпускаются:

  • двери входные, межкомнатные, гаражные боковые и для подсобных помещений;
  • ворота гаражные, промышленные и въездные;
  • дверные коробки;
  • козырьки;
  • дымонепроницаемые перегородки;
  • электроприводы для дверей и въездных систем;
  • перегрузочная техника.

В Украине производственных цехов Hörmann нет. Но продукцию можно купить на сайте официального представителя компании в нашей стране.

Xq_YHtFaNAOm_KmamsNUeG-iy7RM0soHMbNaoHBn8wYDkXnYEZgGPeUu0sFHhJc7VXoMoDLJ_dEZGrfE0PV5fCAHiLggaCNnuo81AKnkEhd3uFxz5uuKdiHUieBZWg

Что популярно среди украинцев

Самыми востребованными позициями в каталоге являются ворота, двери и электроприводы. С гаражных ворот в середине прошлого столетия начался путь Hörmann в лидеры европейского рынка. Инновационным решением немецких инженеров была замена традиционных створок сплошным деревянным или металлическим полотном. При автоматическом открывании полотно поднимается и размещается под потолком.

Первым изделием были щитовые подъемно-поворотные ворота Berry. Они сразу же приобрели популярность среди потребителей и до сих пор остаются знаковым товаром фирмы. Материалом для воротного щита служит дерево или сталь.

Модернизированной альтернативой щитовой подъемно-поворотной модели является секционная разновидность. Полотно состоит из набора секций. Этот вариант позволяет экономить еще больше пространства в гараже и перед ним. Но самыми удобными для маневров являются рулонные ворота RollMatic. Составленные из полосок алюминиевого профиля, они наматываются на вал над проемом. Потолок можно использовать для обеспечения освещения или оборудования мест хранения. Такие ворота впишутся в проем любой конфигурации, что делает их незаменимыми при реконструкции или перепланировке.

Все ворота оснащены комплексом защитных приспособлений от взлома снаружи и случайного травмирования изнутри. Подъемный механизм работает с минимальным шумом и удобно управляется пультом. Под каждые ворота производитель предлагает гаражную боковую калитку в том же стиле.

В производстве входных и межкомнатных дверей наряду с традиционным деревом также активно используются алюминий, сталь, высокопрочное стекло. Металлические двери обладают рядом преимуществ перед привычными деревянными или пластиковыми. Они прочные, крепкие, долговечные, не рассыхаются и не перекашиваются, не требуют подкрашивания, что экономит время и материалы.

Разнообразие цветовых и текстурных решений позволит подобрать дверь под интерьер любого дизайна.

Автоматика и электроприводы для гаражных, въездных ворот и внутренних дверей обеспечат удобное дистанционное управление при помощи пульта. Это особенно актуально для водителей в темное время суток и плохую погоду, а также для пожилых людей. Автоматически открывающиеся двери сделают их быт гораздо комфортнее.

По телефонам, указанным на сайте, вы получите подробную консультацию по ассортименту, выбору изделия, доставке, монтажу и обслуживанию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12