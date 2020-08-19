Кабинет Министров Украины на заседании 19 августа одобрил порядок финансирования избирательных комиссий во время подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября 2020 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Документ определяет источники финансирования, механизм перечисления средств территориальным избирательным комиссиям, а также механизм возврата ими неиспользованных средств.

«Всего на местные выборы будет выделено 2,3 млрд грн. 25 октября должен состояться безопасный и прозрачный избирательный процесс для того, чтобы люди получили своих представителей на местах. Это очень важный шаг на пути к завершению реформы децентрализации, ведь эти выборы состоятся уже на новой административно-территориальной основе», - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства поручил Министерству здравоохранения разработать рекомендации для обеспечения проведения местных выборов в безопасных условиях и передать их в Центральную избирательную комиссию и территориальных избирательных комиссий.

«У нас уже есть обращения и предложения общественных организаций по обеспечению избирательных комиссий необходимыми средствами защиты. Прошу МЗ проработать этот вопрос, разработать рекомендации по безопасному прохождению избирательного процесса. Времени осталось немного, поэтому прошу не откладывать этот вопрос», - сказал глава правительства.

Кроме того, Кабинет Министров утвердил проект постановления о порядке финансирования изготовления органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения голосования на местных выборах.