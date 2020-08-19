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Верующие приносят освятить плоды в храм для того, чтобы поблагодарить Бога и пожертвовать ему самое лучшее из того, что Он нам дарует.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф для портала «Православная жизнь», комментируя возникновение в народе суеверий, связанных с теми предметами и продуктами, которые в определенные церковные праздники приносятся в храм для освящения.

«Как это часто бывает, большинство заблуждений и суеверий связаны, прежде всего, с неправильным пониманием самого христианства как религии. Один умный человек однажды сказал: «входя в храм, нужно снимать шляпу, а не голову». Эти слова как нельзя более точно относятся к тем, для кого суеверия в духовной жизни занимают первенствующее положение. Мы не должны бояться куда попадет скорлупа с освященного в храме яйца или яблочный огрызок: мы приносим эти продукты в храм не для того, чтобы они стали святыми, но для того, чтобы стали святыми мы сами – через благодарность Богу за его милости и любовь к нам, выраженную в «изобилии плодов земных», - объяснил Андрей Музольф.

Он напомнил, что «от того, что мы приносим святить яблоки или виноград, эти плоды лучше не становятся – лучше становимся мы, так как учимся благодарить Бога и жертвовать ему самое лучшее из того, что Он нам милостиво посылает».

Преподаватель Киевских духовных школ отметил, что часто получается так, что мы проявляем некое фарисейство: заботимся о чем-то малом и незначительном, но при этом упускаем самое важное: вокруг храма образуется несколько колец из людей с корзинами, полными продуктов, но в самом храме при этом никого нет.

«На Литургии в Таинстве Евхаристии Сам Бог отдает Себя нам в пищу и питие, чтобы мы получили бессмертие, но мы почему-то не хотим принять бессмертие из рук Божиих, а просим Его лишь о том, чтоб Он освятил наши яблоки. Это значит, что в нашем сознании нарушилась система ценностей: главное ушло на второй (если не на десятый) план, а незначительное – стало главным. Христос говорит каждому из нас: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом» (Лк. 16:10)», - заключил Андрей Музольф.

 

 

 

 

 
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