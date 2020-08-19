также в разделеОбщество
Одно из дел против экс-министра Омеляна закрыли
Зеленский назначил госуполномоченного АМКУ 4
ОМОН разогнал людей у проходной МТЗ 11
СБУ прокомментировала информацию об участии в «вагнеровской спецоперации» 20
Ермак назвал дезинформацией версию об участии СБУ в истории с «вагнеровцами» 14
В РФ арестовали блогера за «перевозку данных о московском метро в Украину» 15
Украина отправила гумпомощь в Бейрут 33
Укрзализныця запустит дополнительные поезда ко Дню Независимости 11
КИУ: Для членов избирательных комиссий нужно закупить 4 млн масок 13
Сегодня – Яблочный Спас 99
Буданов: Версию о причастности СБУ к «вагнеровцам» раскручивают политики и РФ 59
Опубликованы аудиозаписи «вагнеровцев» предположительно с сотрудниками СБУ 40
18 августа. Картина дня 17
Дело Шеремета: Двум фигурантам вручили обвинительные акты, Дугарь от него отказалась 32
СБУ не увидела оснований для дела о госизмене против нардепа Волошина 21
В Славянске нашли захоронения погибших во время оккупации города 47
АМКУ проверит цены на ПЦР-тесты 13
Минобразования: Школы обеспечены учебниками на 99,5% 10

Сегодня директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артему Сытнику, котрый ушел в отпуск, исполнился 41 год. В честь его дня рождения в Киеве появился баннер с «поздравлением». Об этом сообщает корреспондент Українських Новин.

Баннер висит на пешеходном мосту через проспект Степана Бандеры, недалеко от станции метро «Почайная». 

«Спасибо!!! Что никого не посадил, братан!!! С Днюхой!» - написано на баннере. 

Артем Сытник родился 19 августа 1979 в пгт Компанеевка, Кировоградская область. Он украинский юрист, бывший следователь прокуратуры, с 16 апреля 2015 года директор Национального антикоррупционного бюро Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

50