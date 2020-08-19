Сегодня директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артему Сытнику, котрый ушел в отпуск, исполнился 41 год. В честь его дня рождения в Киеве появился баннер с «поздравлением». Об этом сообщает корреспондент Українських Новин.

Баннер висит на пешеходном мосту через проспект Степана Бандеры, недалеко от станции метро «Почайная».



«Спасибо!!! Что никого не посадил, братан!!! С Днюхой!» - написано на баннере.

Артем Сытник родился 19 августа 1979 в пгт Компанеевка, Кировоградская область. Он украинский юрист, бывший следователь прокуратуры, с 16 апреля 2015 года директор Национального антикоррупционного бюро Украины.