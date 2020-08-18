Начальнику одного из территориальных отделов полиции в Киеве вручено письменное уведомление о подозрении по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Как установлено в ходе следствия, в начале июня 2020 подполковник полиции выдвинул владелице кальян-бара, расположенного на территории о. Труханов, предложение о передаче ему ежемесячной неправомерной выгоды в размере 800 долларов за непрепятствование работе ее заведению и несовершение в отношении нее меры административного воздействия работниками полиции.

Полицейского разоблачили во время получения очередного транша неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Коррупционное правонарушение разоблачено прокурорами совместно с ГБР, по материалам Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.