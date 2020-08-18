В Окружной административный суд города Киева поступил иск экс-нардепа Андрея Артеменко к Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства, третьи лица - президент и Государственная миграционная служба Украины.

Как сообщила пресс-служба суда, истец просит признать незаконными действия Комиссии о внесении на рассмотрение президента предложения удовлетворить представление Государственной миграционной службы Украины 21 апреля 2017 о прекращении им гражданства Украины.

Среди других требований иска – обязать Комиссию не позднее 30 дней после вступления в законную силу решения по делу о проверке представления Государственной миграционной службы о потере гражданства Артеменко и принято соответствующее решение по результатам проверки.

По мнению истца, Комиссией было грубо нарушена процедура рассмотрения представления Государственной миграционной службы об утрате гражданства.

Судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

В сентябре 2017 Окружной админсуд Киева отказал Артеменко в признании противоправными действий генерального прокурора Юрия Луценко относительно лишения его украинского гражданства.

29 апреля 2017 года Президент Петр Порошенко подписал указ о лишении Артеменко гражданства Украины на основании Закона «О гражданстве», который не допускает двойного гражданства в Украине.

Сам Артеменко признал, что имеет гражданство Канады.

В феврале газета The New York Times сообщила, что Артеменко передал бывшему советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией для отмены санкций. Этот план предусматривал вывод российских войск из восточной Украины и референдум о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

После этого Артеменко исключили из парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко, а 16 мая 2017 года Верховная Рада досрочно лишила его мандата.

Прокуратура Крыма открыла в отношении него уголовное производство о госизмене.