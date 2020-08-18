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Скорби и радости сменяют друг друга в нашей жизни, чтобы мы научились ценить доброе и стали по-настоящему счастливыми.

Фото: «ФОМА в Украине»

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Скорби нам даются для того, чтобы мы могли научиться радоваться мирным и тихим минутам. Люди быстро привыкают ко всему хорошему. Ещё вчерашние заветные желания и цели, к которым человек так упорно и усиленно стремился, — не радуют сегодня, не ценятся при их достижении. Мы привыкаем к хорошему отношению к себе близких людей, друзей. И перестаём их ценить. Лишь утратив, понимаем, чего лишились», - отметил митрополит Антоний.

Он сравнил человека, который находится в состоянии вседозволенности и бесчувственности, с самовлюбленным ребенком, избалованным  родителями, который не ценит ежедневные радости и заботу.

«Вседозволенность, постоянный комфорт, безоблачность делают человека бесчувственным, лишают истинной радости от простых вещей и, главное, возможности совершенствоваться. Наступает духовный застой. Присутствие скорбей и испытаний корректирует человека, привносит в его жизнь разные краски, чувства, ситуации, благодаря которым он совершенствуется и растёт», - подчеркнул владыка.

По его словам, Господь видит, что каждому из нас надо, какая корректировка и в каком объёме нам нужна, а «принятие всего происходящего в нашей жизни смиренно, без ропота делает любые испытания воспитательной работой, которая непременно приведёт к добрым плодам и последующему утешению».

 
ForUm

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