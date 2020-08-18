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За минувшие сутки, 17 августа, на Донбассе зафиксировано два нарушения перемирия со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Наши военнослужащие в районах выполнения задач соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

В то же время, вблизи Водяного в послеобеденное время зафиксирована огневая активность вооруженных формирований РФ из подствольного гранатомета. Один неприцельный выстрел был провокационным и не нес угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли. Также за минувшие сутки выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку Водяного по направлению временно оккупированной Ужовки.

В общем, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 2 вражеских нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинским воинами.

С начала текущих суток, 18 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.
ForUm

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