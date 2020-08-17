также в разделеОбщество
Мэр Умани пригрозил выставить блокпосты, чтобы не пустить хасидов 9
СБУ разоблачила миллионные злоупотребления на закупке СИЗ для больниц Закарпатья 11
Малюська о судебном процессе Суркисов: Договорняк на миллиарды 15
Суд заочно арестовал Злочевского 10
Кабмин готовится ко второй волне COVID-19 – будет проверять больницы 10
Кузьме Скрябину присвоено звание Героя Украины 41
СНБО: Режим «тишины» на Донбассе в целом выполняется четвертую неделю 10
Зеленский рассказал, как в 2014 году ему сожгли авто 34
Поджог авто «Схем» расследуют как умышленное уничтожение имущества 19
УП решила называть Лукашенко лицом, «исполняющим обязанности президента Беларуси» 46
Следователь НАБУ проигнорировал допрос, на который он вызывал главу ОАСК Павла Вовка 33
Суд обязал СБУ начать расследование деятельности американских биолабораторий в Украине по обращению Медведчука и Кузьмина 22
В Минздраве не исключают перенос местных выборов в Украине 21
Баржа с херсонскими арбузами отправилась в Киев 22
В штабе ООС заявили, что снайпер «ЛНР»-наркоман сдался ВСУ 16
Украинские больницы могут принять 34 тыс. пациентов с коронавирусом 16
Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина 38
Украина в ПАСЕ инициировала создание Белорусской декларации 48

Правительство Украины приняло решение о прекращении Соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств, сообщила первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

«Сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров Украины было принято решение о прекращении Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств, которое действовало с октября 1992 года», - написала она в Facebook.

Замминистра отметила, что учитывая российскую агрессию и оккупацию Крыма, и соответственно современное состояние отношений стран, это соглашение потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7748 грн.
8
Теги