Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Группа должна выявлять, анализировать и составлять перечень НЛО, которые могут угрожать национальной безопасности США. Сотрудникам группы будут сообщать о случаях, когда человек заметил летательный аппарат, но сразу не мог понять, за чем он наблюдает.

В то же время эта группа не обязательно будет выявлять именно инопланетные аппараты. Пентагон хочет следить за незаконными вторжениями самолетов на американские полигоны, а эти самолеты могут быть вполне земного происхождения.

Работать группа будет под руководством Министерства военно-морских сил США.

Действительно ли будут искать внеземные аппараты?

Как сообщал New York Times, по словам бывших чиновников, работавших над поиском НЛО, в большей степени разведка пытается искать не доказательства существования технических устройств с других планет, а должна следить, используют ли какие-то новые технологии в авиации потенциальные противники США, например Китай или Россия.

В частности сенатор Марко Рубио, который возглавляет комитет по разведке, говорил, что самое большое беспокойство вызывают неопознанные объекты над американскими военными базами, потому что это, например, может свидетельствовать о «технологическом прыжке» какой-то страны, конкурирующей с США.