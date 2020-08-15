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На фоне массовых протестов против режима Лукашенко премьер-министры стран Балтии призвали провести в Беларуси новые выборы президента, обеспечив прозрачность и участие международных наблюдателей.

Соответствующее совместное заявление сделали 15 августа главы правительств Эстонии Юри Ратас, Латвии — Кришьянис Кариньш и Литвы — Саулюс Сквернялис, передает Интерфакс-Украина.

Премьер-министры также призвали белорусские власти прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов, а также освободить всех политических заключенных и тех, кто был задержан в ходе протестов.

Кроме того, страны Балтии просят Европейский союз «найти возможности введения санкций против должностных лиц, ответственных за применение насилия».

«Важно, чтобы ЕС нашел пути и способы оказать большую поддержку белорусскому гражданскому обществу, поскольку белорусы заслуживают жить в открытом и свободном обществе», — отметили главы правительств.

Напомним, после выборов президента, которые прошли в Беларуси 9 августа, ЦИК страны заявил, что Александр Лукашенко якобы набрал 80,08% голосов, тогда как его главный конкурент Светлана Тихановская всего 10,09%.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против республики началась агрессия.
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