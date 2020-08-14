В результате подрыва на взрывном устройстве 13 августа погиб старший сержант Сергей Похович, сообщила 57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко 14 августа.

«13 августа 2020 мы потеряли боевого побратима старшего сержанта Сергея Поховича. Несчастье случилось в районе поселка Водяное в результате подрыва транспортного средства на неизвестном взрывном устройстве, Сергей получил травмы, несовместимые с жизнью. Командование и личный состав 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Поховича», - говорится в заявлении бригады.

Напомним, 13 августа, в Донецкой области в результате отклонения от маршрута следования подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, другой получил ранения.