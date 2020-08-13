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Сегодня, 13 августа, в Донецкой области в результате отклонения от маршрута следования подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, другой получил ранения, сообщил пресс-центр  оперативно-тактической группировки «Восток».

Раненого воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, ранее в оперативно-тактической группировке «Север» сообщили, что на Донбассе военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил погиб во время выполнения боевого задания из-за неосторожного обращения с оружием.
ForUm

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