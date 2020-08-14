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Страдания Бога ради каждого из нас являются зримым свидетельством Его любви ко всему человечеству. И Бог ждет от нас ответной любви.

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Сегодня, когда Церковь вспоминает событие Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня, апостол Павел в литургическом чтении этого дня говорит нам слова, которые остаются актуальными и по сей день: «Слово о Кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия» (1 Кор. 1:18). Позорная смерть Бога, Того, перед Которым трепещут высшие ангельские силы, для Которого нет ничего невозможного, так и осталась непонятой большинством людей», - написал митрополит Лука.

Он напомнил, что «Своей Крестной Смертью ради каждого из нас Бог показал нам не Свое Всемогущество, а Свою Любовь».

Однако человеческий разум, искаженный грехом, не может полностью осознать это, поэтому люди «часто ищут в Церкви «бога – диктатора», которого надо задобрить подачкой, перед которым нужно трепетать, от которого нужно ждать милости в виде даров здоровья и благополучия. Ищут и не находят».

Митрополит Лука объяснил, каким образом человек может познать Бога и Его любовь.

«Страдания Бога ради каждого из нас являются зримым свидетельством Его любви ко всему человечеству. И Бог ждет от нас ответной любви. Любви к Нему Самому и каждому из тех людей, которые нас окружают. Такой же любви, которую явил Господь, любви до самораспятия, до крови, до самозабвения, до самой смерти. Познать Кто есть Бог и каков Он мы можем, только пройдя через свои собственные страдания. Но это как раз то, чего современный человек боится больше всего, то, от чего он просит Бога его избавить, то, от чего он бегает всю свою жизнь», - поделился владыка Лука.

По его словам, Бог ищет спасения человека, вручая ему лестницу на Небо в виде креста, а человек бегает от Бога, потому что боится этого креста.

«Человек просит у Бога не креста (т.е. не спасения), а радостей и удовольствия. Это как раз то, что люди больше всего хотят от Бога, то, чего они больше всего ищут. Поэтому и получается, что слово о Кресте так и остается безумием для большинства людей, и лишь для малого стада Христова – силой Божией», - заключил митрополит Лука.

 
ForUm

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