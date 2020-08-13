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Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины задержали следователя Главного управления Нацполиции в Киевской области во время получения неправомерной выгоды. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По данным предварительного расследования, полицейский попросил гражданина предоставить 5 тыс. долларов США за содействие в назначении наказания, не связанного с лишением свободы за совершенное преступление. В марте текущего года задокументирован факт получения им части взятки в сумме 700 долларов США.

13 августа полицейского задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 2500 долларов.

Предварительная квалификация - получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис генерального прокурора.
ForUm

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